Компания Nord Stream 2 подала заявку на строительство газопровода в обход Дании

Альтернативный маршрут протяженностью 175 километров будет пересекать исключительно экономическую зону Дании

Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

Как заявили в Nord Stream 2, это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании. Отмечается, что альтернативный маршрут протяженностью 175 километров будет пересекать исключительно экономическую зону Дании.

Напомним, что ранне президент Украины Петр Порошенко призывал европейских партнеров отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".

Порошенко назвал газопровод "троянским конем" Кремля. По его мнению, Россия использует "Северный поток-2" для того, чтобы обеспечить энергетическую и геополитическую зависимость Европы.

Также добавим, что заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что позицию Украины по "Северному потоку-2" не поддерживают 4 страны.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что газопровод "Северный поток-2" приведет к большей агрессии России.