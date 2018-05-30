В "Газпроме" подтверждают информацию о принудительном взыскании "Нафтогазом" долга

В "Газпроме" заявляют, что не получали официальных уведомлений в рамках этой процедуры

Российский газовый монополист "Газпром" подтверждает, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз" начала взыскание в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию "Газпрома".

"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту", - подчеркивается в сообщении.

Однако в "Газпроме" заявляют, что монополист не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, а поэтому подробные комментарии "могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома".

Агентство, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, также сообщает, что судебные приставы были в офисе Nord Stream AG в Швейцарии, но арест активов или имущества этой компании, а также компании Nord Stream 2 AG не производился.

Напомним, как сообщалось, власти Швейцарии уже приняли меры в отношении российского "Газпрома" по требованию НАК "Нафтогаз Украины" о принудительном взыскании средств, выигранных в Стокгольмском арбитраже. В частности, НАК инициировал принудительное взыскание присужденных ему Стокгольмским арбитражем 2,6 млрд долларов, учитывая нежелание "Газпрома" выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа.

Отметим, ранее сообщалось, что арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Отмечалось, что речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Сообщалось, что эти акции уже заморожены.