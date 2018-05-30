Компанія Nord Stream 2 AG отримала документ про стягнення з "Газпрому" 2,6 млрд доларів

Nord Stream 2 AG отримала постанову про накладення забезпечувальних заходів у рамках стягнення коштів з "Газпрому"

Компанія Nord Stream 2 AG отримала постанову про накладення забезпечувальних заходів у рамках стягнення із російського газового монополіста "Газпром" коштів на вимогу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це повідомляє "РИА Новости", посилаючись на представника компанії.

При цьому не уточнюється, про які забезпечувальні заходи йде мова. Видання не виключає, що мається на увазі арешт активів.

Нагадаємо, раніше компанія "Газпром" підтвердила, що НАК "Нафтогаз" почала стягнення у Швейцарії 2,56 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Однак у "Газпромі" заявили, що монополіст не отримував ніяких офіційних повідомлень у рамках цієї процедури, а тому докладні коментарі "можуть бути надані тільки після ретельного вивчення документів, коли вони офіційно надійдуть на адресу" Газпрому ".

Також повідомлялося, що судові пристави були в офісі Nord Stream AG в Швейцарії, але арешт активів або майна цієї компанії, а також компанії Nord Stream 2 AG не проводився.