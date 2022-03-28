Компания Mubadala приостанавливает инвестиции в Россию

Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala приостанавливает инвестиции в Россию, которые составляют менее 1% ее портфеля. Такое решение было принято на фоне войны РФ против Украины.

Об этом заявил главный исполнительный директор Mubadala Халдун Мубарак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"То, что происходит между Россией и Украиной, является пародией с катастрофическими последствиями с точки зрения человеческих жизней и с точки зрения влияния на экономику всего мира. Очевидно, что в таких условиях мы должны приостановить инвестиции в этот рынок, в Россию", - заявил Мубарак.

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