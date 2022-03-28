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Компания Mubadala приостанавливает инвестиции в Россию

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Понедельник 28 марта 2022 16:54
Компания Mubadala приостанавливает инвестиции в Россию Фото: главный исполнительный директор Mubadala Халдун Мубарак (flickr.com/milkeninstitute)
Автор: Валерия Полищук

Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala приостанавливает инвестиции в Россию, которые составляют менее 1% ее портфеля. Такое решение было принято на фоне войны РФ против Украины.

Об этом заявил главный исполнительный директор Mubadala Халдун Мубарак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"То, что происходит между Россией и Украиной, является пародией с катастрофическими последствиями с точки зрения человеческих жизней и с точки зрения влияния на экономику всего мира. Очевидно, что в таких условиях мы должны приостановить инвестиции в этот рынок, в Россию", - заявил Мубарак.

Mubadala имеет стратегические связи с российским суверенным фондом, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

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