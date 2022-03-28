Компанія Mubadala припиняє інвестиції в Росію

Суверенний інвестиційний фонд Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Mubadala призупиняє інвестиції в Росію, які становлять менше 1% її портфеля. Таке рішення було прийнято на тлі війни РФ проти України.

Про це заявив головний виконавчий директор Mubadala Халдун Мубарак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Те, що відбувається між Росією і Україною, є пародією з катастрофічними наслідками з точки зору людських життів і з точки зору впливу на економіку всього світу. Очевидно, що в таких умовах ми повинні призупинити інвестиції в цей ринок, в Росію", - заявив Мубарак. Mubadala має стратегічні зв'язки з російським суверенним фондом, Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ).