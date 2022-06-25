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Компания Mondelez возобновляет работу одного из заводов в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 25 июня 2022 17:49
Компания Mondelez возобновляет работу одного из заводов в Украине Фото: Mondelez возобновляет работу завода "Люкс" в Вышгороде (mondelezinternational.com/Ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Компания Mondelez возобновляет работу завода по производству картофельных чипсов "Люкс" в Вышгороде на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

У компании есть 2 завода в Украине - по производству чипсов под Киевом и шоколадная фабрика с пекарней в Тростянце. Оба завода были закрыты 24 февраля из-за начала широкомасштабной войны России против Украины.

Отмечается, что шоколадка фабрика получила серьезные повреждения в марте, ее еще продолжают ремонтировать.

Напомним, 25 июня в Киеве возобновили работу популярные польские бренды одежды.

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