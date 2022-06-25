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Компанія Mondelez відновлює роботу одного із заводів в Україні

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Україна, Субота 25 червня 2022 17:49
Компанія Mondelez відновлює роботу одного із заводів в Україні Фото: Mondelez відновлює роботу заводу "Люкс" у Вишгороді (mondelezinternational.com/Ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Компанія Mondelez відновлює роботу заводу з виробництва картопляних чіпсів "Люкс" у Вишгороді наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У компанії є 2 заводи в Україні - з виробництва чіпсів під Києвом і шоколадна фабрика з пекарнею у Тростянці. Обидва заводи були закриті 24 лютого через початок широкомасштабної війни Росії проти України.

Зазначається, що шоколадка фабрика зазнала серйозних пошкоджень у березні, її ще продовжують ремонтувати.

Нагадаємо, 25 червня в Києві відновили роботу популярні польські бренди одягу.

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