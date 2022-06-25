Компанія Mondelez відновлює роботу одного із заводів в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У компанії є 2 заводи в Україні - з виробництва чіпсів під Києвом і шоколадна фабрика з пекарнею у Тростянці. Обидва заводи були закриті 24 лютого через початок широкомасштабної війни Росії проти України.

Зазначається, що шоколадка фабрика зазнала серйозних пошкоджень у березні, її ще продовжують ремонтувати.