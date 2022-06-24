В Киеве возобновят работу популярные польские бренды одежды: список

В Киеве уже вскоре возобновят работу популярные польские бренды одежды. Речь идет о Reserved, Cropp и других.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ассоциации ритейлеров Украины.

В киевских ТРЦ РЦ Dream, Respublika Park, Dream и SkyMall, начиная с 25 июня, возобновляют работу польская группа LPP. В LPP входят: Reserved;

Cropp;

House;

Mohito;

Sinsay. Также ретейлеры возобновят работу и в ТРЦ Dream: в Yellow. Отметим, что в конце марта LPP заявила о закрытии магазинов в России, а уже в апреле ритейлер заявил о планах продать российский бизнес китайскому консорциуму.