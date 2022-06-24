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В Киеве возобновят работу популярные польские бренды одежды: список

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Пятница 24 июня 2022 13:23
В Киеве возобновят работу популярные польские бренды одежды: список Фото: в Украине возобновят работу популярные польские бренды одежды (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве уже вскоре возобновят работу популярные польские бренды одежды. Речь идет о Reserved, Cropp и других.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ассоциации ритейлеров Украины.

В киевских ТРЦ РЦ Dream, Respublika Park, Dream и SkyMall, начиная с 25 июня, возобновляют работу польская группа LPP.

В LPP входят:

  • Reserved;
  • Cropp;
  • House;
  • Mohito;
  • Sinsay.

Также ретейлеры возобновят работу и в ТРЦ Dream: в Yellow.

Отметим, что в конце марта LPP заявила о закрытии магазинов в России, а уже в апреле ритейлер заявил о планах продать российский бизнес китайскому консорциуму.

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