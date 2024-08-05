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Компанія Маска Neuralink успішно вживила чіп у мозок другого пацієнта: що відомо

Фото: Ілон Маск, мільярдер (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Neuralink, яка належить мільярдеру Ілону Маск, успішно провела вживлення свого чіпа у мозок другого пацієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наразі Neuralink знаходиться в процесі тестування свого імпланту. Перший пацієнт, якому вживили чіп, завдяки пристрою здатний грати у відеоігри, переглядати інтернет-сторінки, писати в соціальних мережах і переміщати курсор на ноутбуці.

Маск, своєю чергою, не розкривав багато подробиць щодо другого учасника експерименту. Наразі відомо, що він, як й перший, також мав травму спинного мозку. Мільярдер розповів, що 400 електродів імплантату в мозку другого пацієнта працюють. Водночас на сайті Neuralink зазначається, що чіп має 1024 електроди. 

"Не хочу наврочити, але, здається, з другим імплантатом все пройшло надзвичайно добре. Тут багато сигналу, багато електродів. Він працює дуже добре", - заявив Маск під час одного з подкастів.

Також мільярдер очікує, що до кінця року Neuralink вживить чіпи ще восьми пацієнтам

Neuralink

Neuralink є нейротехнологічною компанією, яка була заснована Маском у 2016 році. Основна мета компанії полягає у розробці інтерфейсу мозок-комп'ютер, що дозволить людям взаємодіяти з комп'ютерами та іншими електронними пристроями безпосередньо через мозкову активність.

Пацієнт, який погодився на участь у першому клінічному випробуванні, має важку форму паралічу. Ця людина стала добровольцем для участі в дослідженні, яке має на меті перевірити безпеку та ефективність нейронного імпланту. 

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Ілон Маск