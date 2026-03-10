ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Компанія-лідер на ринку ШІ подала в суд на адміністрацію Трампа, Пентагон і Гегсета

08:25 10.03.2026 Вт
2 хв
Влада США визнала компанію Anthropic загрозою нацбезпеки через відмову підкорятися Пентагону
aimg Маловічко Юлія
Компанія-лідер на ринку ШІ подала в суд на адміністрацію Трампа, Пентагон і Гегсета Фото: президент США Дональд Трамп і глава Пентагону Піт Гегсет(Getty Images)

Розробник штучного інтелекту Anthropic звинуватив адміністрацію президента США Дональда Трампа в незаконних діях після того, як компанію визнали загрозою національній безпеці та намагалися позбавити роботи з Пентагоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Американська компанія Anthropic, розробник ШІ-моделей Claude, подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, вимагаючи скасувати рішення про присвоєння їй статусу supply-chain risk і розрив федеральних контрактів.

У скарзі компанія стверджує, що дії американського уряду виходять за межі повноважень і є репресією за відмову узгодити використання ШІ з Міністерством оборони.

Незабаром після подачі позову 37 дослідників з OpenAI і Google виступили на підтримку Anthropic, зазначивши, що такі заходи можуть вплинути на конкурентоспроможність США у сфері штучного інтелекту. Серед них - Джефф Дін із Google DeepMind.

Anthropic наполягає, що її ШІ-інструменти не використовують для масового спостереження або автономної зброї, і вимагала офіційних гарантій під час роботи з Пентагоном. Адміністрація стверджує, що відмова компанії надавати ШІ для всіх законних сценаріїв створює загрозу національній безпеці, а її інструменти критично важливі для роботи військових.

Присвоєння статусу supply-chain risk зазвичай застосовується до іноземних компаній-противників, а не до американських фірм, що викликало різку критику з боку компанії. Anthropic також заявила, що Трамп не дотримувався належних процедур під час анулювання контракту.

Компанія попросила федеральний апеляційний суд у Вашингтоні офіційно переглянути рішення Пентагону. Контракт Anthropic з Міністерством оборони оцінюється в суму до 200 млн доларів. Інвестори і партнери, включно з Microsoft і Google, заявили, що продовжать працювати з компанією за комерційними проєктами поза Пентагоном.

Anthropic позиціонує себе як лідера у відповідальному розвитку ШІ, і конфлікт з адміністрацією Трампа підкреслює зростання напруги навколо використання технологій штучного інтелекту в оборонній сфері США.

Нагадаємо, нещодавно американський суд ухвалив рішення не на користь американського президента. Позов був пов'язаний з тарифами, які Трамп активно вводив проти багатьох країн.

Як відомо, Трамп є фігурою, яка часто стикається з судовими позовами. Наприклад, ще один випадок - Офіс окружного прокурора округу Геннепін і Бюро кримінальних розслідувань штату Міннесота подали в суд на адміністрацію президента США.

Це було зроблено щоб запобігти фальсифікації та знищенню доказів у смертельному пострілі в Алекса Претті агентом ICE.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пентагон Сполучені Штати Америки Піт Гегсет
Новини
Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля
Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком