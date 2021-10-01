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Компания, которой "Энергоатом" продал ток дешевле населения, заработала на перепродаже тока 800 млн гривен

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Киев, Пятница 01 октября 2021 16:18
Компания, которой "Энергоатом" продал ток дешевле населения, заработала на перепродаже тока 800 млн гривен Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

ООО "Энерго Транс Сбыт", которому государственный "Энергоатом" продал электроэнергию по цене ниже тарифа для населения, в 2020 году продало коммерческим фирмам электроэнергии на сумму 767 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание ExPro.

"В 2020 году дочерняя компания государственной "Укрзализныци" ООО "Энерго Сбыт Транс" реализовала сторонним компаниям, не связанным с железнодорожным транспортом, 388,5 млн кВт-часов электроэнергии", - сообщило издание.

Сторонним компаниям, не связанным с "Укрзализныцей", было реализовано электроэнергии на сумму 644,1 млн грн. Еще на 123,8 млн грн компания продала электроэнергии на организованных сегментах рынка РСН, ВГС и БР.

"Энерго Сбыт Транс" создано в ноябре 2018 года для обеспечения нужд "Укрзализныци" в электрической энергии. В 2020 году доход компании составил 6,9 млрд грн, чистая прибыль - 5,3 млн грн. 100% уставного капитала компании принадлежит ООО "Сбыт Энерджи ЛТД", которое в свою очередь на 100% принадлежит АО "Укрзализныця".

30 сентября государственный "Энергоатом" продал поставщику УЗ большой объем электроэнергии вдвое дешевле рынка. Было продано 450 МВт по цене 1105 грн за МВт-час. При этом рыночная цена составляет 2076 грн/МВт/час, а население платит тариф 1400 МВт/час.

Как сообщалось, ГП "Гарантированный покупатель" реализовало электроэнергию с поставкой в сентябре-октябре 2021 года по самой высокой цене среди государственных компаний ПАО "Центрэнерго" и НАЭК "Энергоатом".

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