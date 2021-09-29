"Гарпок" продал электроэнергию на сентябрь-октябрь дороже среди всех госкомпаний

ГП "Гарантированный покупатель" реализовало электроэнергию с поставкой в сентябре-октябре 2021 года по самой высокой цене среди государственных компаний ПАО "Центрэнерго" и НАЭК "Энергоатом".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание ExPro , учитывая анализ результатов аукционов по продаже электроэнергии на площадке "Украинской энергетической биржи".

В частности для поставки в октябре цена реализации ГП "Гарпоком" базовой нагрузки была выше других госкомпаний на 12-22%.

В частности цена продажи "Гарпоком" электроэнергии с поставкой в ​​октябре 2021 года базовой нагрузкой оказалась на 22% выше такой ​​же цены "Центрэнерго" и на 12% - от цены base load "Энергоатома".

ГП "Гарантированный покупатель" 30 июля провел аукцион, на котором поставка "базы" в течение сентября этого года была продана по средневзвешенной цене 1529 грн./МВт-ч, что на 15% больше средневзвешенной цены продажи "Центрэнерго".

В то же время ПАО "Центрэнерго" провело ряд аукционов, на которых базовую нагрузку с поставкой в ​​сентябре было реализовано в диапазоне цен от 1240 грн./МВт-час до 2215,3 грн./МВт-час. Средневзвешенная цена продажи базовой нагрузки составила 1325 грн./МВт-ч на сентябрь.

НАЭК "Энергоатом" на сентябрь продавал базовую нагрузку по ценам 1230-1724 грн./МВт-ч, компания проводила соответствующие аукционы в период с 18 мая по 17 августа, при этом средневзвешенная цена реализации base load с поставкой в ​​сентябре составила 1541 грн./МВт- ч.

Также издание отмечает, что если сравнивать поставку базовой нагрузки от этих же компаний в октябре этого года, то "Центрэнерго" обеспечило реализацию по средневзвешенной цене на уровне 1253 грн./МВт-ч, "Энергоатом" - 1369 грн./МВт-ч и "Гарантированный покупатель "- 1529 грн./МВт-час.