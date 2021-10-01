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Компанія, якій "Енергоатом" продав струм дешевше населення, заробила на перепродажі струму 800 млн гривень

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 16:18
Компанія, якій "Енергоатом" продав струм дешевше населення, заробила на перепродажі струму 800 млн гривень Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

ТОВ "Енерго Транс Збут", якому державний "Енергоатом" продав електроенергію по ціні нижче ніж тариф для населення, в 2020 році продало комерційним фірмам електроенергії на суму 767 млн грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання ExPro.

"В 2020 році дочірня компанія державної "Укрзалізниці" ТОВ "Енерго Збут Транс" реалізувала стороннім компаніям, не пов’язаним з залізничним транспортом, 388,5 млн кВт-годин електроенергії", - повідомило видання.

Стороннім компаніям, не пов’язаним з "Укрзалізницею", було реалізовано електроенергії на суму 644,1 млн грн. Ще на 123,8 млн грн компанія продала електроенергії на організованих сегментах ринку РДН, ВДР і БР.

"Енерго Збут Транс" створено в листопаді 2018 року для забезпечення потреб "Укрзалізниці" в електричній енергії. В 2020 році дохід компанії склав 6,9 млрд грн, чистий прибуток - 5,3 млн грн. 100% статутного капіталу компанії належить ТОВ "Збут Енерджи ЛТД", яке в свою чергу на 100% належить АТ "Укрзалізниця".

30 вересня державний "Енергоатом" продав постачальнику УЗ великий обсяг електроенергії вдвічі дешевше ринку. Було продано 450 МВт за ціною 1 105 грн за МВт-год. При цьому ринкова ціна складає 2076 грн/МВт/година, а населення платить тариф 1400 МВт/година.

Як повідомлялось, ДП "Гарантований покупець" реалізувало електроенергію з поставкою в вересні-жовтні 2021 року за найвищою ціною серед державних компаній ПАТ "Центренерго" та НАЕК "Енергоатом".

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