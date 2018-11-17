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Компанія Ілона Маска проклала перший тунель під Лос-Анджелесом

Новини » Транспорт    17.11.2018 - 22:30
Компанія Ілона Маска проклала перший тунель під Лос-Анджелесом
Фото: Ілон Маск (spacex.com)

Планується, що тунелем їздитимуть швидкісні автобуси

Компанія Ілона Маска The Boring Company закінчила прокладання підземного тунелю під Лос-Анджелесом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маска на своїй сторінці у Twitter.

На своїй сторінці у Twitter Маск опублікував відео, як спеціальна бурильна машина вийшла на поверхню, завершивши прокладання тунелю.

"Boring Company щойно дісталася іншої сторони!", - написав він.

Планується, що тунель буде використовуватись для курсування швидкісних електроавтобусів, вакуумних потягів та окремих пасажирських капсул.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що перший вакуумний тунель для швидкісного переміщення Hyperloop запустять 10 грудня 2018 року.

Раніше РБК-Україна писало, що 3 жовтня в Іспанії показали першу в світі пасажирську капсулу Hyperloop. Капсула отримала назву Quintero One, її вага становить 5 тонн, а довжина - 32 метри. За одну поїздку в капсулі можна перевезти від 28 до 40 пасажирів, за добу на одній лінії - до 164 тисяч.

У липні під час змагань в Каліфорнії, які проводила компанія SpaceX серед університетських команд, студенти-інженери з Warr Hyperloop встановили рекорд швидкості. На випробувальній трасі довжиною 1,2 км їх капсула змогла досягти 457 км/ч.

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