Hyperloop во время испытаний установил рекорд скорости

Команда студентов-инженеров из Мюнхена смогла установить рекорд скорости своей испытательной капсулой Hyperloop

Во время соревнований в Калифорнии, которые проводила компания SpaceX среди университетских команд, Мюнхенские студенты-инженеры с Warr Hyperloop установили рекорд скорости. Об этом сообщает BBC.

На испытательной трассе длиной в 1,2 км капсула команды из Мюнхена смогла достичь скорость в 457 км/ч. Победа была со значительным отрывом, так как скорость их ближайших конкурентов достигла лишь 141,5 км/ч.

Идея соревнований ставит целью совершенствования технологии, которую смогут в будущем использовать в основе дальнейшей разработки скоростных транспортных систем.

Илон Маск лично присутствовал при проведении соревнований и пообщался с командами.

Напомним, чиновники Украины заявили, что билет на украинский Hyperloop будет стоить дешевле, чем на обычный железнодорожный состав или самолет. Пока речь идет только о грузоперевозках и реальная цена билета для пассажирских перевозок еще не просчитывалась.