Компания Heinemann Duty Free вручила победителю промо-акции Buy & Win новый Jaguar E-Pace

Heinemann Duty Free, оператор магазинов беспошлинной торговли в аэропортах Борисполь, Жуляны, Одесса, а также в 13 пунктах автомобильного пересечения границ в Украине провел беспрецедентную для аэропортов Украины акцию «Купи и выиграй» («Buy and Win»). Компания функционирует на украинском рынке уже 8 лет и является безоговорочным лидером дьюти фри ритейла в Украине и, кроме того, крупнейшей сетью магазинов формата дьюти фри в Европе. Такое масштабное развитие позволяет компании дарить клиентам щедрые, уникальные акции и незабываемый опыт покупок: впервые в Украине каждый клиент магазинов компании в аэропорту Борисполь мог принять участие в розыгрыше шикарного автомобиля Jaguar E-Pace, а также других многочисленных подарков.

Уникальность акции состояла в том, что в акции принимали все зарегистрированные чеки без ограничения по сумме (чек суммой в 2 Евро выиграл телефон Samsung S8) и, конечно, же в роскошности главного приза Jaguar E-Pace.

6 июля в терминале D международного аэропорта «Борисполь» состоялся розыгрыш главного приза. Прозрачность и честность розыгрыша гарантировали международный онлайн сервис Random.org и независимый нотариус. Победительницей розыгрыша автомобиля стала транзитная пассажирка, гражданка Беларусии, Наталья Третяк. Счастливица приобрела духи, о которых давно мечтала, в магазине Exclusive beauty, потратив менее 100 евро.

«Мы очень довольны итогами акции. Рады, что тысячи наших клиентов имели шанс выиграть ценные призы, получить волнующие ощущения и незабываемые воспоминания от шопинга. Подобные акции мы планируем проводить регулярно, чтобы радовать наших клиентов», - сказал представитель компании, – «Розыгрыш абсолютно честный и прозрачный, участвуйте и выигрывайте. Не упустите свой шанс!»