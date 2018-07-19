Компанія Heinemann Duty Free вручила переможцю промо-акції Buy & Win новий Jaguar E-Pace

Heinemann Duty Free, оператор магазинів безмитної торгівлі в аеропортах Бориспіль, Жуляни, Одеса, а також в 13 пунктах автомобільного перетину кордонів в Україні провів безпрецедентну для аеропортів України акцію «Купи та виграй» («Buy and Win»). Компанія функціонує на українському ринку вже 8 років і є беззаперечним лідером дьюті фрі рітейлу в Україні і, крім того, найбільшою мережею магазинів формату дьюті фрі в Європі.

Такий масштабний розвиток дозволяє компанії дарувати клієнтам щедрі, унікальні акції і незабутній досвід покупок: вперше в Україні кожен клієнт магазинів компанії в аеропорту Бориспіль міг взяти участь у розіграші шикарного автомобіля Jaguar E-Pace, а також інших численних подарунків.

Унікальність акції полягала в тому, що в акції брали всі зареєстровані чеки без обмеження по сумі (чек у сумі 2 Євро виграв телефон Samsung S8) і, звичайно ж, в розкішності головного призу Jaguar E-Pace.

6 липня у терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль» відбувся розіграш головного призу. Прозорість і чесність розіграшу гарантували міжнародний онлайн сервіс Random.org і незалежний нотаріус.

Переможницею розіграшу автомобіля стала транзитна пасажирка, громадянка Білорусі, Наталя Третяк. Щасливиця придбала парфуми, про які давно мріяла, в магазині Exclusive beauty, витративши менше 100 євро.

«Ми дуже задоволені підсумками акції. Ради, що тисячі наших клієнтів мали шанс виграти цінні призи, отримати хвилюючі відчуття і незабутні спогади від шопінгу. Подібні акції ми плануємо проводити регулярно, щоб радувати наших клієнтів, - сказав представник компанії. - Розіграш абсолютно чесний і прозорий, беріть участь і вигравайте. Не пропустіть свій шанс!»