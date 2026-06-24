Компанія "Генерал Черешня" показала новий дрон-розвідник: що про нього відомо

Що відомо про "Sweetheart"

БпЛА "Sweetheart" відповідає актуальним потребам сучасного поля бою, забезпечуючи мобільність, автономність, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та доступну вартість.

"Сучасна війна потребує масових технологічних рішень. Ми поставили перед собою завдання створити літак-розвідник, який буде доступним, простим у використанні та водночас здатним виконувати складні завдання в глибокому тилу противника. Саме таким є наш "Sweetheart", - зазначив Ярослав Гришин, засновник компанії "Генерал Черешня".

Переваги "Sweetheart"

Однією з ключових переваг нового безпілотника стала відсутність необхідності у додатковому обладнанні для запуску. "Sweetheart" стартує простим поштовхом із руки, не потребуючи катапульт чи спеціальних пускових систем.

Як зазначають у компанії, безпілотник важить лише 4 кг при розмаху крила 1,7 м, може перебувати в повітрі до трьох годин та виконувати завдання на відстані до 150 км.

БпЛА "Sweetheart" оснащений цифровим відеозв'язком, керованою камерою із зумом та лазерним далекоміром. Окрему увагу розробники приділили захищеності систем зв'язку від ворожих перешкод.

Ще однією особливістю стала акустична малопомітність: починаючи з висоти 50-70 метрів, дрон практично не чути із землі, що ускладнює його виявлення противником.

Вартість "Sweetheart"

У компанії також роблять ставку на доступність рішення. Орієнтовна вартість одного комплексу становитиме у 6 разів менше, ніж у більшості існуючих літаків-розвідників аналогічного класу. Такий підхід, переконані розробники, змінює філософію застосування розвідувальних БпЛА на полі бою.

"За такої вартості військові не боятимуться втрачати борт, а в окремих випадках зможуть свідомо відправляти його в один кінець заради отримання критично важливої розвідувальної інформації", - пояснює Ярослав Гришин.

Наразі "Sweetheart" активно проходить бойові випробування у взаємодії з українськими військовими підрозділами. Початок серійних поставок компанія очікує восени цього року.

Технічні характеристики "Sweetheart"