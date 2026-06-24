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Компания "Генерал Черешня" показала новый дрон-разведчик: что о нем известно

13:48 24.06.2026 Ср
3 мин
Новый беспилотник стал продолжением развития самолетной экосистемы компании и разрабатывался в тесном сотрудничестве с боевыми подразделениями
aimg Юлия Бойко
Дрон Sweetheart (фото: пресс-служба)

Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" представила новый продукт в собственной линейке беспилотников самолетного типа - дрон-разведчик "Sweetheart", созданный для проведения разведывательных операций в тылу противника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Что известно о "Sweetheart"

БпЛА "Sweetheart" отвечает актуальным потребностям современного поля боя, обеспечивая мобильность, автономность, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и доступную стоимость.

"Современная война нуждается в массовых технологических решениях. Мы поставили перед собой задачу создать самолет-разведчик, который будет доступным, простым в использовании и одновременно способным выполнять сложные задачи в глубоком тылу противника. Именно таков наш "Sweetheart", - отметил Ярослав Гришин, основатель компании "Генерал Черешня".

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Преимущества "Sweetheart"

Одним из ключевых преимуществ нового беспилотника стало отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании для запуска. "Sweetheart" стартует простым толчком из руки, не требуя катапульта или специальных пусковых систем.

Беспилотник весит всего 4 кг при размахе крыла 1,7 м, может находиться в воздухе до трех часов и выполнять задания на расстоянии до 150 км.

БпЛА "Sweetheart" оснащен цифровой видеосвязью, управляемой камерой с зумом и лазерным дальномером. Отдельное внимание разработчики уделили защищенности систем связи от враждебных помех.

Еще одной особенностью стала акустическая малозаметность: начиная с высоты 50-70 метров, дрон практически не слышен с земли, что усложняет его обнаружение противником.

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Стоимость "Sweetheart"

В компании также делают ставку на доступность решения. Примерная стоимость одного комплекса будет составлять в 6 раз меньше, чем у большинства существующих самолетов-разведчиков аналогичного класса. Такой подход, убеждены разработчики, изменяет философию применения разведывательных БПЛА в поле боя.

"При такой стоимости военные не будут бояться терять борт, а в редких случаях смогут сознательно отправлять его в один конец ради получения критически важной разведывательной информации", - объясняет Ярослав Гришин.

"Sweetheart" активно проходит боевые испытания во взаимодействии с украинскими военными подразделениями. Начало серийных поставок компания ожидает осенью этого года.

Технические характеристики "Sweetheart"

  • способ запуска - толчком с руки;
  • способ посадки - планирование на фюзеляж;
  • взлетная масса - 4 кг;
  • размах крыла - 1,7 м;
  • рабочая высота - 300-900 м;
  • продолжительность полета - до 3 часов;
  • дальность работы - до 150 км;
  • цифровая видеосвязь;
  • управляемая камера с зумом;
  • лазерный дальномер;
  • акустическая незаметность на высоте от 50-70 м.

Ранее мы писали, что "Генерал Черешня" и STRIX разработали перехватчики реактивных "Шахедов" .

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