Компания "Генерал Черешня" показала новый дрон-разведчик: что о нем известно

Что известно о "Sweetheart"

БпЛА "Sweetheart" отвечает актуальным потребностям современного поля боя, обеспечивая мобильность, автономность, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и доступную стоимость.

"Современная война нуждается в массовых технологических решениях. Мы поставили перед собой задачу создать самолет-разведчик, который будет доступным, простым в использовании и одновременно способным выполнять сложные задачи в глубоком тылу противника. Именно таков наш "Sweetheart", - отметил Ярослав Гришин, основатель компании "Генерал Черешня".

Преимущества "Sweetheart"

Одним из ключевых преимуществ нового беспилотника стало отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании для запуска. "Sweetheart" стартует простым толчком из руки, не требуя катапульта или специальных пусковых систем.

Беспилотник весит всего 4 кг при размахе крыла 1,7 м, может находиться в воздухе до трех часов и выполнять задания на расстоянии до 150 км.

БпЛА "Sweetheart" оснащен цифровой видеосвязью, управляемой камерой с зумом и лазерным дальномером. Отдельное внимание разработчики уделили защищенности систем связи от враждебных помех.

Еще одной особенностью стала акустическая малозаметность: начиная с высоты 50-70 метров, дрон практически не слышен с земли, что усложняет его обнаружение противником.

Стоимость "Sweetheart"

В компании также делают ставку на доступность решения. Примерная стоимость одного комплекса будет составлять в 6 раз меньше, чем у большинства существующих самолетов-разведчиков аналогичного класса. Такой подход, убеждены разработчики, изменяет философию применения разведывательных БПЛА в поле боя.

"При такой стоимости военные не будут бояться терять борт, а в редких случаях смогут сознательно отправлять его в один конец ради получения критически важной разведывательной информации", - объясняет Ярослав Гришин.

"Sweetheart" активно проходит боевые испытания во взаимодействии с украинскими военными подразделениями. Начало серийных поставок компания ожидает осенью этого года.

Технические характеристики "Sweetheart"