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Компанія Facebook хоче прокласти кабель навколо Африки, - WSJ

Новини » Телеком & IT    08.04.2019 - 07:29
Компанія Facebook хоче прокласти кабель навколо Африки, - WSJ
Фото: Facebook (з відкритих джерел)

Проект носить назву "Сімба"

Компанія Facebook хоче прокласти підводний кабель навколо Африки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal (WSJ).

Як повідомляється, проект носить назву "Сімба". Facebook має намір полегшити собі доступ до користувачів на Африканському континенті.

Зазначено, що завданням даного проекту є збільшення пропускної здатності з'єднання і залучення нових клієнтів. Точний маршрут оптоволоконного кабелю поки не визначений. Джерела WSJ підкреслюють, що проект ще перебуває на стадії обговорення.

Крім того, для Facebook це не перша спроба підключитися до реалізації подібних проектів. Однак раніше компанія розділяла інвестиції з телекомунікаційними компаніями, які не мали достатніх коштів для самостійного прокладання оптоволоконних трас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Facebook подала в суд на двох київських хакерів, які з допомогою шкідливих розширень браузера відфільтровували дані профілю користувачів соцмережі і їх списки друзів.

Як наголошується, Андрій Горбачов і Гліб Случевський використовували онлайн-вікторини для встановлення шкідливих розширень браузера.

Чоловіки використовували псевдоніми, такі як "Олена Стельма", "Аманда Пітт" і "Ігор Коломієць". Їх схема працювала з 2018 року по жовтень 2018 року.

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