Компанія Ericsson припиняє бізнес в Росії
Шведська телекомунікаційна компанія Ericsson оголосила, що призупиняє свою діяльність з клієнтами в Росії на невизначений термін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"У світлі останніх подій і санкцій Європейського Союзу компанія припиняє свою діяльність з клієнтами в Росії на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що компанія в першому кварталі 2022 року створила резерв у розмірі 9,5 млн доларів на знецінення активів та інші виняткові витрати.
Нагадаємо, що наприкінці березня меблевий рітейлер JYSK покинув російський ринок.
Також з Росії пішла популярна меблева компанія IKEA.
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