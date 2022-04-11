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Компанія Ericsson припиняє бізнес в Росії

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Стокгольм, Понеділок 11 квітня 2022 10:51
Компанія Ericsson припиняє бізнес в Росії Фото: компанія Ericsson припиняє бізнес в Росії (flickr.com/olemiswebs)
Автор: Валерія Поліщук

Шведська телекомунікаційна компанія Ericsson оголосила, що призупиняє свою діяльність з клієнтами в Росії на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"У світлі останніх подій і санкцій Європейського Союзу компанія припиняє свою діяльність з клієнтами в Росії на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що компанія в першому кварталі 2022 року створила резерв у розмірі 9,5 млн доларів на знецінення активів та інші виняткові витрати.

Нагадаємо, що наприкінці березня меблевий рітейлер JYSK покинув російський ринок.

Також з Росії пішла популярна меблева компанія IKEA.

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