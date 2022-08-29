Компания Ericsson до конца года уйдет из России

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.
Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент. Часть сотрудников поддержки Ericsson может перейти в новую компанию.
У операторов мобильной связи могут начаться проблемы из-за отсутствия комплектующих для базовых станций. Крупнейшими заказчиками Ericsson в последние годы были российские операторы МТС и Tele2.
Ericsson вместе с финской Nokia были крупнейшими поставщиками оборудования для мобильных сетей в России. Доля финской компании составляла 30–40%, доля Ericsson — около 20%. Представительство шведской компании на территории России впервые было открыто 140 лет назад.
Ранее мы писали, что компания Nokia приостановила свою деятельность в России. В компании уверены, что работа на российском рынке на данный момент невозможна.
Также стало известно, что после российского вторжения китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили поставки смартфонов в Россию.
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