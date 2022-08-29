Компанія Ericsson до кінця року піде з Росії

Шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в Росії і скоротить всіх співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.
Ericsson може виділити сервіс підтримки в самостійну юрособу, засновниками якої стане менеджмент. Частина співробітників підтримки Ericsson може перейти в нову компанію.
У операторів мобільного зв'язку можуть початися проблеми через відсутність компонентів для базових станцій. Найбільшими замовниками Ericsson в останні роки були російські оператори МТС і Tele2.
Ericsson разом з фінською Nokia були найбільшими постачальниками обладнання для мобільних мереж в Росії. Частка фінської компанії становила 30-40%, частка Ericsson — близько 20%. Представництво шведської компанії на території Росії вперше було відкрито 140 років тому.
Раніше ми писали, що компанія Nokia призупинила свою діяльність в Росії. У компанії впевнені, що робота на російському ринку на даний момент неможлива.
Також стало відомо, що після російського вторгнення китайські виробники Xiaomi, Oppo і Huawei вдвічі скоротили поставки смартфонів до Росії.
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