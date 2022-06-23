Компания Cisco сворачивает бизнес в России и Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отметим, еще в марте Cisco прекратила деловые операции, в том числе продажи и обслуживание в регионе.

Причиной такого решения стало то, что темпы ухода западных компаний из РФ ускоряются.

Напомним, американская компания по производству спортивной одежды Nike объявила, что полностью уходит из России. Решение было принято спустя три месяца после приостановки своей деятельности в стране.

А сеть ресторанов McDonald’s, которая прекратила работу еще в начале полномасштабного вторжения России может вернуться на украинский рынок в ближайшие месяцы. Компания работает над обновлением протоколов безопасности.

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