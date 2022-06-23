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Компания Cisco сворачивает бизнес в России и Беларуси

Фото: компания Cisco сворачивает бизнес в России и Беларуси (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco принял решение свернуть свой бизнес в России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причиной такого решения стало то, что темпы ухода западных компаний из РФ ускоряются.

Отметим, еще в марте Cisco прекратила деловые операции, в том числе продажи и обслуживание в регионе.

Напомним, американская компания по производству спортивной одежды Nike объявила, что полностью уходит из России. Решение было принято спустя три месяца после приостановки своей деятельности в стране.

А сеть ресторанов McDonald’s, которая прекратила работу еще в начале полномасштабного вторжения России может вернуться на украинский рынок в ближайшие месяцы. Компания работает над обновлением протоколов безопасности.

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Российская Федерация