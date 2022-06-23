Компанія Cisco згортає бізнес у Росії та Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначимо, ще у березні Cisco припинила ділові операції, у тому числі продаж та обслуговування в регіоні.

Нагадаємо, американська компанія з виробництва спортивного одягу Nike оголосила, що повністю йде з Росії. Рішення було ухвалено через три місяці після припинення своєї діяльності у країні.

А мережа ресторанів McDonald's, яка припинила роботу ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, може повернутися на український ринок у найближчі місяці. Компанія працює над оновленням протоколів безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.