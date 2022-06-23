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Компанія Cisco згортає бізнес у Росії та Білорусі

Фото: компанія Cisco згортає бізнес у Росії та Білорусі (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Виробник телекомунікаційного обладнання Cisco вирішив згорнути свій бізнес у Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причиною такого рішення стало те, що темпи відходу західних компаній із РФ прискорюються.

Зазначимо, ще у березні Cisco припинила ділові операції, у тому числі продаж та обслуговування в регіоні.

Нагадаємо, американська компанія з виробництва спортивного одягу Nike оголосила, що повністю йде з Росії. Рішення було ухвалено через три місяці після припинення своєї діяльності у країні.

А мережа ресторанів McDonald's, яка припинила роботу ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, може повернутися на український ринок у найближчі місяці. Компанія працює над оновленням протоколів безпеки.

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