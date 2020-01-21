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Компания Boeing скрыла ответственность за масштабную авиакатастрофу в Амстердаме

Новости » Происшествия     21.01.2020 - 08:41
Компания Boeing скрыла ответственность за масштабную авиакатастрофу в Амстердаме
Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

В феврале 2009 года авиалайнер Boeing 737 компании Turkish Airlines упал недалеко от Амстердама

Компания Boeing скрыла факт частичной ответственности за авиакатастрофу в Амстердаме в 2009 году, в результате которой погибли девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

В феврале 2009 года авиалайнер Boeing 737 компании Turkish Airlines упал недалеко от Амстердама. Погибли девять человек, более 80 получили травмы. Как отмечает издание, нидерландские следователи в итоговом отчете указали, что ответственность за произошедшее по большей части несли пилоты.

Как следует из публикации, одной из причин катастрофы были неполадки в работе датчика для определения высоты. Из-за них лайнер слишком сильно снизил скорость перед запланированной посадкой. Сообщается, что сотрудники Boeing недооценили риски, связанные с неправильной работой указанного датчика, и не предоставили пилотам надлежащих инструкций относительно того, как нужно действовать в такой ситуации.

По сведениям издания, представители компании, а также американских ведомств, отвечающих за безопасность на транспорте, убедили следователей в Нидерландах не привлекать внимание к данным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что компания Boeing пытается получить кредит в размере 10 млрд долларов или больше, поскольку компания терпит большие убытки из-за двух авиакатастроф Boeing 737 Max.

Также РБК-Украина писало, что американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.

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