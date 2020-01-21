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Компанія Boeing приховала відповідальність за масштабну авіакатастрофу в Амстердамі

Новини » Надзвичайні події     21.01.2020 - 08:41
Компанія Boeing приховала відповідальність за масштабну авіакатастрофу в Амстердамі
Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

У лютому 2009 року авіалайнер Boeing 737 компанії Turkish Airlines впав недалеко від Амстердама

Компанія Boeing приховала факт часткової відповідальність за авіакатастрофу в Амстердамі в 2009 році, в результаті якої загинули дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

У лютому 2009 року авіалайнер Boeing 737 компанії Turkish Airlines впав недалеко від Амстердама. Загинули дев'ять людей, понад 80 отримали травми. Як зазначає видання, нідерландські слідчі в підсумковому звіті вказали, що відповідальність за подію здебільшого несли пілоти.

Як випливає з публікації, однією з причин катастрофи були неполадки в роботі датчика для визначення висоти. Через них лайнер занадто сильно знизив швидкість перед запланованою посадкою. Повідомляється, що співробітники Boeing недооцінили ризики, пов'язані з неправильною роботою вказаного датчика, і не надали пілотам належних інструкцій щодо того, як потрібно діяти в такий ситуації.

За відомостями видання, представники компанії, а також американських відомств, що відповідають за безпеку на транспорті, переконали слідчих в Нідерландах не привертати увагу до даних обставинам.

Раніше повідомлялося, що компанія Boeing намагається отримати кредит в розмірі 10 млрд доларів або більше, оскільки компанія терпить великі збитки через дві авіакатастрофи Boeing 737 Max.

Також РБК-Україна писало, що американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф.

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