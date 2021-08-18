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Компания Безоса запустит ракету New Shepard для демонстрации технологии посадки на Луну

Автор: Сергей Пышкин

Следующая миссия компании Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю Джефу Безосу, продемонстрирует технологии посадки на Луну. Полет ракеты New Shepard запланирован на 25 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.

Отметим, что это будет второй полет для демонстрации технологий для посадки на Луну, в рамках партнерства NASA с компанией Безоса. Новейшие системы предназначены для помощи астронавтам в определении места для расположения своего космического корабля и регулирования скорости во время его спуска на поверхность естественного спутника Земли.

Возможно, технологии также помогут упростить будущие полеты на Луну. Например, во время миссии "Аполлон", корабль не мог приземлиться в отдельных участках из-за разнообразного ландшафта вблизи кратеров.

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Соединенные Штаты Америки