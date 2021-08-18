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Компанія Безоса запустить ракету New Shepard для демонстрації технології посадки на Місяць

Автор: Сергій Пишкін

Наступна місія компанії Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, продемонструє технології посадки на місяць. Політ ракети New Shepard запланований на 25 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin.

Відзначимо, що це буде другий політ для демонстрації технологій для посадки на Місяць, в рамках партнерства NASA з компанією Безоса. Новітні системи призначені для допомоги астронавтам у визначенні місця для розташування свого космічного корабля й регулювання швидкості під час його спуску на поверхню природного супутника Землі.

Можливо, технології також допоможуть спростити майбутні польоти на Місяць. Наприклад, під час місії "Аполлон", корабель не міг приземлитися в окремих ділянках через різноманітний ландшафт поблизу кратерів.

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