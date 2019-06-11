Amazon стал самым дорогим брендом в мире

Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Стоимость бренда Amazon составляет 315 млрд долларов

Американская компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом, опередим концерны Apple и Google. Это следует из рейтинга BrandZ Top Global Brands за 2019 год, передает РБК-Украина.

Согласно иследованию стоимость бренда Amazon составляет 315 млрд долларов. Еще в 2018 году компания занимала третье место в списке.

"Разумные приобретения, приведшие к появлению новых источников дохода, великолепное обслуживание клиентов и способность опережать конкурентов путем предложения разнообразной экосистемы товаров и услуг, позволили Amazon последовательно увеличивать стоимость своего бренда", - отмечается в докладе.

На втором месте в списке BrandZ Top Global Brands 2019 года находится концерн Apple (309,5 млрд долларов), на третьем - Google (309 млрд).

В рейтинг самых дорогих мировых брендов также вошли 15 китайских и 8 немецких компаний, в том числе SAP (16 место), Deutsche Telekom (25), Daimler (54), BMW (55), DHL (88), Siemens (92), Aldi (96) и Adidas (100).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Федеральная торговая комиссия планирует начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Министерство юстиции США - в отношении Apple и Google.