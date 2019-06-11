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Amazon став найдорожчим брендом у світі

Новини » Економіка    11.06.2019 - 18:28
Amazon став найдорожчим брендом у світі
Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Вартість бренду Amazon становить 315 млрд доларів

Американська компанія Amazon стала найдорожчим світовим брендом, визначимо концерни Apple і Google. Це випливає з рейтингу BrandZ Top Global Brands за 2019 рік, передає РБК-Україна.

Згідно иследованию вартість бренду Amazon становить 315 млрд доларів. Ще в 2018 році компанія займала третє місце в списку.

"Розумні придбання, призвели до появи нових джерел доходу, чудове обслуговування клієнтів і здатність випереджати конкурентів шляхом пропозиції різноманітною екосистеми товарів і послуг, дозволили Amazon послідовно збільшувати вартість свого бренду", - наголошується в доповіді.

На другому місці в списку BrandZ Top Global Brands 2019 року знаходиться концерн Apple (309,5 млрд доларів), на третьому - Google (309 млрд).

В рейтинг найдорожчих світових брендів також увійшли 15 китайських і 8 німецьких компаній, у тому числі SAP (16 місце), Deutsche Telekom (25), Daimler (54), BMW (55), DHL (88), Siemens (92), Aldi (96) і Adidas (100).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Федеральна торгова комісія планує почати антимонопольну перевірку щодо Amazon і Facebook, а Міністерство юстиції США - щодо Apple і Google.

 

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