Компании Трампа выдвинут обвинения в налоговых преступлениях

Прокуратура Манхэттена в четверг предъявит обвинения компании экс-президента Дональда Трампа и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу в налоговых преступлениях. Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования.
Об этом сообщает CBS News.
Адвокат Рональд Фишетти заявил CBS News, что не ожидает обвинений против самого Трампа.
Фишетти сказал, что он спросил окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего о подробностях обвинений, которые находились на рассмотрении. По словам Фишетти, он "конкретно спросил: "Связаны ли любые из этих обвинений с Дональдом Трампом?" И ответ был отрицательным".
Команда юристов Trump Organization ожидала, что компания будет обвинена в налоговых преступлениях, связанных с предполагаемой неуплатой налогов на корпоративные льготы и привилегии, включая автомобили и апартаменты, предоставленные сотрудникам.
Напомним, в 2020 году Верховный суд США обязал Трампа раскрыть финансовые отчеты и передать их прокурору Нью-Йорка.
В начале мая 2019 года Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа.