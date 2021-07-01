Компании Трампа выдвинут обвинения в налоговых преступлениях

Прокуратура Манхэттена в четверг предъявит обвинения компании экс-президента Дональда Трампа и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу в налоговых преступлениях. Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования.

Адвокат Рональд Фишетти заявил CBS News, что не ожидает обвинений против самого Трампа.

Фишетти сказал, что он спросил окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего о подробностях обвинений, которые находились на рассмотрении. По словам Фишетти, он "конкретно спросил: "Связаны ли любые из этих обвинений с Дональдом Трампом?" И ответ был отрицательным".

Команда юристов Trump Organization ожидала, что компания будет обвинена в налоговых преступлениях, связанных с предполагаемой неуплатой налогов на корпоративные льготы и привилегии, включая автомобили и апартаменты, предоставленные сотрудникам.