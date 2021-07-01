Компанії Трампа висунуть звинувачення в податкових злочинах

Адвокат Рональд Фішетті заявив CBS News, що не очікує звинувачень проти самого Трампа.

Фішетті сказав, що він запитав окружного прокурора Манхеттена Сайруса Венса-молодшого про подробиці звинувачень, які перебували на розгляді. За словами Фішетті, він "конкретно запитав:"Чи пов'язані будь-які з цих звинувачень з Дональдом Трампом?" І відповідь була негативною".

Команда юристів Trump Organization очікувала, що компанія буде звинувачена в податкових злочинах, пов'язаних з несплатою податків на корпоративні пільги і привілеї, включаючи автомобілі та апартаменти, надані співробітникам.