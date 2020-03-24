ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Компании SCM стали партнерами антикризисных штабов в западных и восточных областях

Новости » Общество     24.03.2020 - 14:39
Компании SCM стали партнерами антикризисных штабов в западных и восточных областях
Иллюстративное фото (scm.com.ua)

Штабы являются центрами консолидации усилий местной власти, национальных и региональных бизнесов

ДТЭК, "Mетинвест" и другие компании SCM Рината Ахметова, а также ФК "Шахтер" стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, эти штабы созданы руководителями областей и городов по инициативе президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с представителями украинского бизнеса 16 марта 2020 года.

Сообщается, что бизнесы SCM оказывают поддержку аналогичным штабам в городах своего присутствия в других областях. Речь идет прежде всего о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Штабы являются центрами консолидации усилий местной власти, национальных и региональных бизнесов. Главными задачами таких штабов стали: борьба с распространением коронавируса, оказание помощи тем, кто получил осложнения от COVID-19, снижение рисков потери рабочих мест украинцами, снижение риска закрытия предприятий, особенно - в критически важных для страны отраслях.

Напомним, Ринат Ахметов объединил усилия всех бизнесов SCM, благотворительного фонда и ФК "Шахтер" для помощи Украине в борьбе с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, ранее Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен на борьбу страны с коронавирусом. Фонд Рината Ахметова закупает 300 тысяч экспресс-тестов для стабилизационного фонда при президенте Украины, а также для государственных больниц минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, другое оборудование.

Кроме того, с 22 февраля фонд траншами передает Министерству здравоохранения Украины и Национальной службе здоровья средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты и необходимое оборудование.

В Минздраве рассказали, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом У одного из директоров "Нафтогаза" не подтвердилось подозрение на коронавирус
Новости Украины Ринат АхметовСистем кэпитал менеджмент (СКМ)Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь