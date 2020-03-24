Компании SCM стали партнерами антикризисных штабов в западных и восточных областях

Иллюстративное фото (scm.com.ua)

Штабы являются центрами консолидации усилий местной власти, национальных и региональных бизнесов

ДТЭК, "Mетинвест" и другие компании SCM Рината Ахметова, а также ФК "Шахтер" стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, эти штабы созданы руководителями областей и городов по инициативе президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с представителями украинского бизнеса 16 марта 2020 года.

Сообщается, что бизнесы SCM оказывают поддержку аналогичным штабам в городах своего присутствия в других областях. Речь идет прежде всего о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Штабы являются центрами консолидации усилий местной власти, национальных и региональных бизнесов. Главными задачами таких штабов стали: борьба с распространением коронавируса, оказание помощи тем, кто получил осложнения от COVID-19, снижение рисков потери рабочих мест украинцами, снижение риска закрытия предприятий, особенно - в критически важных для страны отраслях.

Напомним, Ринат Ахметов объединил усилия всех бизнесов SCM, благотворительного фонда и ФК "Шахтер" для помощи Украине в борьбе с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, ранее Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен на борьбу страны с коронавирусом. Фонд Рината Ахметова закупает 300 тысяч экспресс-тестов для стабилизационного фонда при президенте Украины, а также для государственных больниц минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, другое оборудование.

Кроме того, с 22 февраля фонд траншами передает Министерству здравоохранения Украины и Национальной службе здоровья средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты и необходимое оборудование.