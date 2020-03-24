Компанії SCM стали партнерами антикризових штабів в західних і східних областях

Ілюстративне фото (scm.com.ua)

Штаби є центрами консолідації зусиль місцевої влади, національних і регіональних бізнесів

ДТЕК, "Метінвест" та інші компанії SCM Ріната Ахметова, а також ФК "Шахтар" стали партнерами регіональних антикризових штабів по боротьбі з епідемією COVID-19 в Донецькій, Луганській, Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Нагадаємо, ці штаби створені керівниками областей і міст з ініціативи президента України Володимира Зеленського після його зустрічі з представниками українського бізнесу 16 березня 2020 року.

Повідомляється, що бізнеси SCM надають підтримку аналогічним штабам в містах своєї присутності в інших областях. Мова йде насамперед про Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Штаби є центрами консолідації зусиль місцевої влади, національних і регіональних бізнесів. Головними завданнями таких штабів стали: боротьба з розповсюдженням коронавірусу, надання допомоги тим, хто отримав ускладнення від COVID-19, зниження ризиків втрати робочих місць українцями, зниження ризику закриття підприємств, особливо в критично важливих для країни галузях.

Нагадаємо, Рінат Ахметов об'єднав зусилля всіх бізнесів SCM, благодійного фонду і ФК "Шахтар" для допомоги Україні в боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Рінат Ахметов виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу країни з коронавірусом. Фонд Ріната Ахметова купує 300 тисяч експрес-тестів для стабілізаційного фонду при президентові України, а також для державних лікарень мінімум 200 апаратів штучної вентиляції легенів, інше обладнання.

Крім того, з 22 лютого фонд траншами передає МОЗ та Національній службі здоров'я засоби індивідуального захисту, експрес-тести та необхідне обладнання.