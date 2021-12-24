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Компании в Крыму начали закрывать данные о владельцах для защиты от санкций

Автор: Анна Полисученко

Как минимум 60 юридических лиц во временно оккупированных Крыму и Севастополе, которые были оформлены как общества с ограниченной ответственностью (ООО), в текущем году закрыли информацию об учредителях или директорах. Причиной является защита от рисков западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

У нескольких десятков компаний на полуострове в разделе "Сведения об участниках/учредителях юридического лица" внесена запись об ограничении доступа к информации. У половины из них в также нет информации о директоре.

Российские власти дали такое право компаниям в 2019 году, определив случаи, когда доступ к сведениям из реестра юридических лиц может быть ограничен. Одной из причин получения такого права является местонахождение юрлица на территории Республики Крым или города Севастополя.

Доступ к сведениям ограничивается местными управлениями ФНС по заявлению юрлица.

Ранее мы писали, что Путин назвал причину оккупации Крыма.

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