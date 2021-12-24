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Компанії в Криму почали закривати дані про власників для захисту від санкцій

Автор: Анна Полисученко

Як мінімум 60 юридичних осіб у тимчасово окупованих Криму та Севастополі, які були оформлені як Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), в поточному році закрили інформацію про засновників або директорів. Причиною є захист від ризиків західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

У кількох десятків компаній на півострові в розділі "Відомості про учасників/засновників юридичної особи" внесено запис про обмеження доступу до інформації. У половини з них також немає інформації про директора.

Російська влада дала таке право компаніям в 2019 році, визначивши випадки, коли доступ до відомостей з реєстру юридичних осіб може бути обмежений. Однією з причин отримання такого права є місцезнаходження юрособи на території Республіки Крим або міста Севастополя.

Доступ до відомостей обмежується місцевими управліннями ФНС за заявою юрособи.

Раніше ми писали, що Путін назвав причину окупації Криму.

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Крим