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Компании Ахметова передали очередную партию топлива для ВСУ

Фото: компании Ахметова передали очередную партию топлива для ВСУ (t me)
Автор: Александр Мороз

Вооруженные силы Украины получили очередную партию горюче-смазочных материалов в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвест".

В компании отметили, что с первого дня войны предприятия Ахметова предоставляет Вооруженным силам необходимые для передовой укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи.

В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилеты, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.

Всего в рамках инициативы ВСУ получили около 800 беспилотников, более 110 тысяч бронежилетов, тысячи единиц тепловизоров, дальномеров, раций и других технологических решений для военных.

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МетинвестВооруженные силы Украины