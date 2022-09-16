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Компанії Ахметова передали чергову партію палива для ЗСУ

Фото: компанії Ахметова передали чергову партію паливп для ЗСУ (t me)
Автор: Олександр Мороз

Збройні сили України отримали чергову партію паливо-мастильних матеріалів в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвест".

В компанії зазначили, що з першого дня війни підприємства Ахметова надає Збройним силам необхідні для передової укріплення, металоконструкції, бронежилети, засоби розвідки і зв’язку.

В рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова, металургійні підприємства "Метінвеста" частково перевели виробництво на військові рейки. Виділена окрема виробнича лінія для випуску бронежилетів, бронепластин для техніки, металевих укріплень і бліндажів.

Всього в рамках ініціативи ЗСУ отримали близько 800 безпілотників, понад 110 тисяч бронежилетів, тисячі одиниць тепловізорів, дальномірів, рацій й решти технологічних рішень для військових.

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МетинвестЗбройні сили України