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Комп'ютери Сил оборони намагаються атакувати хакери. У Держспецзв'язку розповіли деталі

Архівне фото: комп'ютери Сил оборони намагаються атакувати хакери (freepik com)
Автор: Дмитро Браславський

Вороже кіберугруповання намагається отримати доступ до комп'ютерів українських військовослужбовців з метою викрадення документів. Це може статися за допомогою месенджера Signal.

У відомстві зазначають, що зафіксували підвищену активність угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп'ютерів військовослужбовців з метою викрадення документів і даних месенджерів.

"Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств і спілкування з метою поширення шкідливих програм", - пояснили в Держспецзв'язку.

Які методи використовують зловмисники

Вони застосовують супровідні повідомлення-приманки, а саме документи про відкриття виконавчого провадження або кримінальної справи, відео бойових дій, а також запит на знайомство.

Крім цього зловмисники скидають файли або архіви з проханням допомогти в їх відкритті або ж обробці. Серед іншого використовуються шкідливі програми, зокрема для викрадення та вивантаження даних із комп'ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових.

Куди варто звертатися в разі виявлення загроз

У Держспецзв'язку повідомили, що хакери продовжуватимуть удосконалювати способи доставки шкідливих програм через месенджери, і будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак.

У разі виявлення будь-яких підозрілих повідомлень або файлів просимо невідкладно інформувати:

  • Урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA (cert@cert.gov.ua, моб.+38 (044) 281-88-25);
  • Центр кібербезпеки ІТС (в/ч А0334; email: csoc@post.mil.gov.ua, Signal: +38067332189).

Активність російських хакерів

Кіберзлочинці з РФ постійно намагаються атакувати установи за кордоном, за що проти Кремля вводять санкції країни Заходу. У січні повідомлялося, що хакери з групи Midnight Blizzard отримали доступ до облікових записів керівників Microsoft.

Пізніше в Microsoft повідомляли, що хакери з Росії, Китаю та Ірану використовують інструменти OpenAI, щоб відточити свої навички та обдурити свої цілі.

А нещодавно російська хакерська група Cyber Army Russia Reborn влаштувала DDoS-атаки на урядові сайти Словенії, а також сайт президента країни.

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