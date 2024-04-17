Комп'ютери Сил оборони намагаються атакувати хакери. У Держспецзв'язку розповіли деталі

У відомстві зазначають, що зафіксували підвищену активність угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп'ютерів військовослужбовців з метою викрадення документів і даних месенджерів.

"Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств і спілкування з метою поширення шкідливих програм", - пояснили в Держспецзв'язку.

Які методи використовують зловмисники

Вони застосовують супровідні повідомлення-приманки, а саме документи про відкриття виконавчого провадження або кримінальної справи, відео бойових дій, а також запит на знайомство.

Крім цього зловмисники скидають файли або архіви з проханням допомогти в їх відкритті або ж обробці. Серед іншого використовуються шкідливі програми, зокрема для викрадення та вивантаження даних із комп'ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових.

Куди варто звертатися в разі виявлення загроз

У Держспецзв'язку повідомили, що хакери продовжуватимуть удосконалювати способи доставки шкідливих програм через месенджери, і будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак.

У разі виявлення будь-яких підозрілих повідомлень або файлів просимо невідкладно інформувати: