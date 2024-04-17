Компьютеры Сил обороны пытаются атаковать хакеры. В Госспецсвязи рассказали детали

В ведомстве отмечают, что зафиксировали повышенную активность группировки UAC-0184, которая пытается получить доступ к компьютерам военнослужащих с целью похищения документов и данных мессенджеров.

"Злоумышленники используют популярные мессенджеры, социальные сети и другие платформы для знакомств и общения с целью распространения вредоносных программ", - пояснили в Госспецсвязи.

Какие методы используют злоумышленники

Они применяют сопроводительные сообщения-приманки, а именно документы об открытии исполнительного производства или уголовного дела, видео боевых действий, а также запрос на знакомство.

Кроме этого злоумышленники сбрасывают файлы или архивы с просьбой помочь в их открытии или же обработке. Среди прочего используются вредоносные программы, в частности для похищения и выгрузки данных с компьютера, в частности сообщений и контактных данных мессенджера Signal, который является довольно популярным среди военных.

Куда следует обращаться в случае обнаружения угроз

В Госспецсвязи сообщили, что хакеры будут продолжать совершенствовать способы доставки вредоносных программ через мессенджеры, и любая опрометчивая онлайн-активность военнослужащего облегчает злоумышленникам определение приоритетных целей для атак.

В случае обнаружения каких-либо подозрительных сообщений или файлов просим безотлагательно информировать: