Коммунистическая символика и столкновения: как в Украине проходят акции к 9 мая

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что в акциях к 9 мая примут участие более 66,9 тысяч человек.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что правопорядок обеспечивают более 12,5 тысяч правоохранителей. Оперативные штабы уже приступили к выполнению задач, все службы, мобильные резервы, авиационные подразделения находятся на постоянном дежурстве.

Фото: как в Украине празднуют День победы (mvs.gov.ua)

Николаевская область

Заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что в Николаевской области открыли дело из-за распространения коммунистической символики.

Местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой.

Житомирская область

В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников размещен флаг красного цвета с коммунистической символикой. Полиция открыла дело по ч. 1 ст. 436-1.

Запорожье

В Запорожье возле памятника "Воинам-автомобилистам" неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945". Также открыто производство.

Одесса

В Одессе на Аллее Славы произошла драка между горожанами и полицией: правоохранители потребовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой. Полицейские задержали провокаторов, которые кричали: "Одесса - русский город".

Харьков

В Харькове возложить цветы к мемориалу Славы сегодня утром пришли около 6 тысяч граждан.

Фото: День победы в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Киев

В Киеве также спокойно проходит празднование Дня победы. В церемонии чествования памяти погибших приняли участие президент Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков. События происходили на площади Славы.