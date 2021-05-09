Коммунистическая символика и столкновения: как в Украине проходят акции к 9 мая

На территории Украины сегодня запланировано 667 мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В некоторых городах в ходе соответствующих мероприятий произошли столкновения с полицией, правоохранители открыли уголовные производства.
Как в Украине проходят акции к 9 мая, в материале РБК-Украина.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что в акциях к 9 мая примут участие более 66,9 тысяч человек.
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что правопорядок обеспечивают более 12,5 тысяч правоохранителей. Оперативные штабы уже приступили к выполнению задач, все службы, мобильные резервы, авиационные подразделения находятся на постоянном дежурстве.
Заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что в Николаевской области открыли дело из-за распространения коммунистической символики.
Местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой.
В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников размещен флаг красного цвета с коммунистической символикой. Полиция открыла дело по ч. 1 ст. 436-1.
В Запорожье возле памятника "Воинам-автомобилистам" неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945". Также открыто производство.
В Одессе на Аллее Славы произошла драка между горожанами и полицией: правоохранители потребовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой. Полицейские задержали провокаторов, которые кричали: "Одесса - русский город".
В Харькове возложить цветы к мемориалу Славы сегодня утром пришли около 6 тысяч граждан.
В Киеве также спокойно проходит празднование Дня победы. В церемонии чествования памяти погибших приняли участие президент Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков. События происходили на площади Славы.