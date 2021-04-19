UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Коммунальщиков Киева разоблачили на многомиллионной коррупционной схеме

Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную в коммунальном предприятии "Киевстройреконструкция". Организаторы нанесли ущерб государству на более чем 4,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Один из коммунальщиков заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Подрядчик получил оговоренную сумму, однако фактических работ и закупок оборудования не совершил.

"Зато актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение соглашения. Деньги были присвоены организаторами сделки", - заявили в СБУ.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых. Изъята документация, которая добавлена ​​к материалам дела.

Участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Напомним, в конце марта правоохранители раскрыли схему хищения у "Энергорынка" 300 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области разоблачили масштабную схему на ремонте аэропорта. Сделка нанесла ущерб государству на более чем 7,3 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевСлужба безопасности Украиныхищениечиновники
Читайте также
В Киеве за сутки за нарушение карантина оштрафовали 50 заведений
Стало известно, кого Семинский хотел привлечь к присвоению акций "Нефтегаздобычи"
Прогноз погоды