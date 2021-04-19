Коммунальщиков Киева разоблачили на многомиллионной коррупционной схеме

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную в коммунальном предприятии "Киевстройреконструкция". Организаторы нанесли ущерб государству на более чем 4,8 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Один из коммунальщиков заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Подрядчик получил оговоренную сумму, однако фактических работ и закупок оборудования не совершил.
"Зато актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение соглашения. Деньги были присвоены организаторами сделки", - заявили в СБУ.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых. Изъята документация, которая добавлена к материалам дела.
Участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).
Напомним, в конце марта правоохранители раскрыли схему хищения у "Энергорынка" 300 млн гривен.
Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области разоблачили масштабную схему на ремонте аэропорта. Сделка нанесла ущерб государству на более чем 7,3 млн гривен.