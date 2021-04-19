Коммунальщиков Киева разоблачили на многомиллионной коррупционной схеме

Один из коммунальщиков заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Подрядчик получил оговоренную сумму, однако фактических работ и закупок оборудования не совершил.

"Зато актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение соглашения. Деньги были присвоены организаторами сделки", - заявили в СБУ.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых. Изъята документация, которая добавлена ​​к материалам дела.

Участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).