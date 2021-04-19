Комунальників Києва викрили на багатомільйонній корупційній схемі

Один з комунальників уклав договір з комерсантами на проведення протизсувних робіт у Печерському районі столиці. Підрядник одержав обумовлену суму, проте фактичних робіт і закупівель устаткування не вчинив.

"Зате актами виконаних робіт зафіксовано повне виконання угоди. Гроші були привласнені організаторами угоди", - заявили в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи підозрюваних. Вилучена документація, яка додана до матеріалів справи.

Учасникам схеми повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).