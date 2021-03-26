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Полиция раскрыла схему хищения у "Энергорынка" 300 млн гривен

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 17:12
Полиция раскрыла схему хищения у "Энергорынка" 300 млн гривен Фото: полиция раскрыла схему хищения у "Энергорынка" (npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Правоохранители раскрыли схему завладения средствами ГП "Энергорынок" через реализацию частным предприятием электроэнергии по завышенной стоимости на сумму более 300 млн гривен. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Должностные лица ООО предоставили в НКРЭКУ недостоверные сведения о введении в эксплуатацию пускового комплекса солнечной электростанции. Таким образом частное предприятие получило более высокий "зеленый" тариф и обязало ГП "Энергорынок" безосновательно оплатить средства за реализованную электроэнергию", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что должностные лица обратились в частную компанию с просьбой увеличить мощность выработки солнечной электроэнергии в связи с введением в эксплуатацию пускового комплекса. Хотя на то время работа комплекса не была запущена.

Таким образом компания получила разрешение на увеличение мощности солнечной электростанции и утверждения "зеленого" тарифа почти на год раньше фактического сведения станции. Помимо этого, она сделала фиктивную закупку оборудования для запуска станции.

Cледователям удалось выяснить, что в течение четырех лет ГП "Энергорынок" безосновательно платило частному предприятию средства за реализованную электроэнергию.

Вчера в Киеве и Запорожской области были проведены обыски. Полиция изъяла документацию по реализации электроэнергии по завышенной стоимости.

Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) ККУ.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении миллионов гривен.

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