Коммунальщики за два дня убрали с киевских улиц 5,5 тысяч тонн снега, - КГГА

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Во время снегопада главной задачей для дорожников является очистка улично-дорожной сети от снега

На протяжении 2-3 декабря предприятия КК "Киевавтодор" вывезли со столичных улиц и дорог 5631 тонну снега. Об этом со ссылкой на данные коммунальной корпорации сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, во время снегопада главной задачей для дорожников является очистка улично-дорожной сети от снега, а после завершения "горячей фазы" уборки - вывоз снега.

В основном такие работы проводятся в ночное время суток, чтобы не затруднять трафик. Днем - выполняются в выходные дни и на участках улично-дорожной сети, которые не страдают от перегрузки автотранспортом.