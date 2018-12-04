Комунальники за два дні прибрали з київських вулиць 5,5 тисяч тон снігу, - КМДА

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Під час снігопаду головним завданням для дорожників є очищення вулично-дорожньої мережі від снігу

Упродовж 2–3 грудня підприємства КК "Київавтодор" вивезли зі столичних вулиць та доріг 5631 тонну снігу. Про це з посиланням на дані комунальної корпорації повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, під час снігопаду головним завданням для дорожників є очищення вулично-дорожньої мережі від снігу, а після завершення "гарячої фази" прибирання - вивезення снігу.

Переважно такі роботи проводяться у нічний час доби, щоб не ускладнювати трафік. Удень - виконуються у вихідні дні та на ділянках вулично-дорожньої мережі, які не потерпають від перенавантаження автотранспортом.