UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Коммунальные тарифы: как изменились цены за последний год

Автор: Александр Белоус

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за февраль 2021 года снизились на 1,8%. При этом за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) тарифы поднялись на 18,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за февраль выросли на 0,7% (за год - на 4,0%), на водоснабжение - на 0,1% (за год - на 14,1%), на канализацию - на 0,2% (за год - на 21,6%), на содержание жилья и придомовых территорий - на 1,2% (за год - 4,1 %), на электроэнергию - не изменились (за год выросли на 36,6%), на отопление и горячую воду - на 0,5% (за год - на 5,6%).

Природный газ в феврале подешевел на 6,6%, однако его цена по сравнению с февралем 2020 года выросла на 44,6%.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд грн).

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависящих от него услуг ЖКХ).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Государственная служба статистикиценытарифы
Читайте также
Коммунальные тарифы: две трети украинцев заметили рост за последний месяц
Как изменились зарплаты украинцев за четверть века: данные Госстата
Прогноз погоды