Комунальні тарифи: як змінилися ціни за останній рік

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за лютий 2021 року знизилися на 1,8%. При цьому за останній рік (у порівнянні з лютим минулого року) тарифи піднялися на 18,6%.

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за лютий зросли на 0,7% (за рік - на 4,0%), на водопостачання - на 0,1% (за рік - на 14,1%), на каналізацію - на 0,2% (за рік - на 21,6%), на утримання житла та прибудинкових територій - на 1,2% (за рік - 4,1 %), на електроенергію - не змінилися (за рік зросли на 36,6%), на опалення та гарячу воду - на 0,5% (за рік - на 5,6%).

Природний газ у лютому подешевшав на 6,6%, проте його ціна у порівнянні з лютим 2020 року зросла на 44,6%.