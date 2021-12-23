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Комментировать внешнюю политику смогут разные люди: Кулеба об указе Зеленского

Автор: Наталья Скороход

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал новый указ президента Владимира Зеленского. По его словам, комментировать внешнюю политику смогут разные люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, новый указ Зеленского - это не указ о том, кто может комментировать внешнюю политику Украины.

"Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметил Кулеба.

Он объяснил, что в первом пункте указа говорится об официальной позиции государства, а на троих лиц возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства.

"Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии – это искажение реально", - заявил Кулеба.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский издал новый указ о полномочиях комментариев по поводу внешней политики Украины. Согласно указу, право на это имеют три человека.

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МИД Украины